Plus de 85 000 $ pour l’éducation bioalimentaire des jeunes dans le Bas-Saint-Laurent

Près de 1,2 M $ ont été octroyés pour 146 projets au Québec par projet 100° en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) afin de «Rapprocher les jeunes du monde bioalimentaire». Pour le Bas-Saint-Laurent, c’est un soutien financier de plus de 85 000 $ qui permettra de réaliser 13 projets, dont huit se situent sur le territoire du KRTB.

Ces initiatives s’inscrivent dans la politique bioalimentaire 2018-2025 du MAPAQ qui vise, entre autres, à développer les connaissances ainsi que les compétences alimentaires et culinaires des Québécois, principalement auprès des jeunes. Ce ministère et 100° ont constaté l’augmentation du rythme de vie des citoyens ces dernières années qui a fait en sorte que les enfants ont moins d’éducation bioalimentaire.

Marie-Claire Blais, cheffe du projet 100° mentionne qu’il n’est pas rare de voir que des enfants ne connaissent pas la provenance des fruits et légumes, qu’ils ne savent pas le processus en place pour amener les aliments de la terre et l’assiette. D’après elle, ces connaissances se perdent petit à petit. «C’est une préoccupation d’autant plus importante pour sensibiliser ces jeunes-là aux choix alimentaires que leur famille fait actuellement, mais qu’ils feront eux aussi éventuellement comme adultes responsables», soutient-elle.

La cheffe met de l’avant la nécessité d’un tel projet autant pour la santé des gens que pour l’environnement. «C’est d’éveiller la conscience écologique, puis l’importance des aliments aussi», confie Mme Blais. Les personnes travaillant sur le dossier souhaitent aussi faire réaliser le temps nécessaire à la production et à la transformation des aliments afin que les jeunes évitent de gaspiller.

Les projets financés, en plus de permettre l’importance des circuits courts, favoriseront le contact des jeunes avec les métiers reliés à l’agriculture. Des visites à la ferme, dans des entreprises de transformation alimentaire, des économusées, des entreprises agrotouristiques sont prévues dans certaines activités. «Donc, possiblement que certains de ces jeunes-là vont éventuellement choisir un de ces métier-là plus tard et vont permettre de faire perdurer notre agriculture québécoise aussi et trouver de la relève aux agriculteurs actuels», avance Marie-Claire Blais qui souhaite que des aliments de qualité restent à proximité.

Voici les huit projets retenus dans le KRTB : «De la ferme à mon assiette» du CPE la Baleine Bricoleuse de Trois-Pistoles,«Une communauté au cœur de nos réussites» du CSS du Fleuve-et-des-Lacs, «Découverte de la diversité agricole locale» de l’École Desbiens de Saint-Arsène,«Rapprocher les jeunes du bioalimentaire» de l’École La Croisée de Rivière-du-Loup,«Les Petits bio-cuisiniers» de l’École Saint-Clément,«À la découverte des trésors de ma région» du CPE des Cantons de Rivière-du-Loup, «Les producteurs agricoles à la visite des CPE» du Syndicat de l’union des producteurs agricoles de la MRC de Rivière-du-Loup, «Découverte du monde bioalimentaire chez-nous!» de la Municipalité de Lac-des-Aigles. Ces derniers feront donc découvrir aux enfants la chaine bioalimentaire et l’agriculture durable de la région et du Québec.