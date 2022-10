Spectacle à grand déploiement pour les célébrations du 325e de Trois-Pistoles

La Corporation du patrimoine et du tourisme religieux des Trois-Pistoles offrira un spectacle à grand déploiement à l’église de Trois-Pistoles pour terminer l’année 2022 et souligner le 325e de Trois-Pistoles. Elle recevra le dimanche 13 novembre à 14 h l’Ensemble Antoine-Perrault et la chanteuse louperivoise Geneviève Roussel.

Pour l’occasion, l’orchestre de 45 musiciens, sous la direction de Simon Dolbec présentera un programme des plus varié incluant même quelques pièces de Noël. L’Ensemble Antoine-Perreault aborde un répertoire varié et renouvelé. Souvent, des chorales ou des artistes invités, chanteurs ou musiciens, se joignent à l’Ensemble lors de ses concerts.

La chanteuse Geneviève Roussel, originaire de Trois-Pistoles, a débuté l’apprentissage de la musique avec la flûte traversière et à l’âge de 21 ans elle s’est lancée officiellement vers ce qui la fait vibrer au maximum : le chant. Elle a chanté avec Véronic Dicaire à Lyon en France, puis avec l’Harmonie des Cascades de Beauport, à deux reprises avec Bruno Pelletier. Elle chante régulièrement dans divers événements et a rejoint la formation Soul Project en 2020.

Les billets sont en prévente chez Kadorama, au dépanneur Guérette et pour information, on appelle le 418-851-4031.