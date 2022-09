Un vote favorable pour créer la Caisse Desjardins du Témiscouata

Réunis en assemblées générales extraordinaires virtuelles les 12 et 13 septembre, les membres de la Caisse Transcontinental-Portage et de la Caisse Desjardins des Lacs de Témiscouata se sont exprimés majoritairement en faveur du projet de regroupement. Ainsi, les deux caisses seront regroupées pour former la Caisse Desjardins du Témiscouata qui regroupera près de 22 000 membres.

Le regroupement sera officiellement constitué le 1er janvier 2023, à la suite de l'approbation de l’Autorité des marchés financiers. La coopérative de services financiers gérera un volume d’affaires de près de 1,6 G$ et représentera un actif de 800 M$.

La Caisse indique qu’elle poursuivra sa mission coopérative de contribuer au mieux-être de la collectivité en appui à différents projets par son Fonds d'aide au développement du milieu, ses commandites et dons. Elle continuera d’investir dans le développement des compétences de son équipe afin d’offrir des services financiers de grande qualité et de plus en plus spécialisés à l’ensemble de ses membres.

Cette décision occasionnera peu de changements pour les membres, mais, au besoin, des renseignements supplémentaires concernant certaines modifications techniques leur seront communiqués au cours des prochains mois. Étant convaincus qu'un regroupement constitue une réponse aux défis de l'avenir, c'est avec beaucoup de fierté que les administrateurs des deux caisses ont accueilli la décision de leurs membres.