Le Grand festival canin de Dégelis : un rendez-vous pour les amoureux des chiens

Les 24 et 25 septembre prochains aura lieu la troisième édition du Grand festival canin de Dégelis. L’évènement, qui se tiendra au centre communautaire de la ville situé au 515, rue de la Briquette, a été renouvelé. Cette année, davantage d’éleveurs seront sur place et les spectateurs pourront découvrir de nombreux sports canins.

Une vingtaine d’éleveurs CKC provenant de partout au Québec qui seront sur place durant les deux jours pour rencontrer les festivaliers. Vingt-trois kiosques sur les races de chiens, les accessoires et les comportements canins seront mis en place.

Au cours des deux journées, de nombreuses activités sont prévues telles que des conférences portant sur le langage canin et la socialisation des chiots. «Ça c’est très très important», indique Marcel Morin, président du Club Lions qui chapeaute le festival. Il soulève le manque de socialisation qu’ont eu les «chiots covid». Il explique que développer cet aspect à un très jeune âge permet de contrôler la manière dont l’animal va agir le reste de sa vie. «C’est de lui enlever les peurs, lui faire découvrir le plus de choses possible pour que ça devienne normal dans son quotidien», confie-t-il. Mettre en place une routine dès les six premiers mois de la vie du chiot permet d’éviter des troubles de comportements qui sont plus difficiles à corriger en aval.

Différents sports canins sont aussi à l’horaire du festival comme la course de leurres, de l’agilité, des sports ratiers, des démonstrations de secourisme, des regroupements de moutons, de la détection d’instinct et de produits illicites.

Des activités récurrentes seront aussi présentées à la population. Un spectacle canin sera réalisé par huit entraineurs. Un mini parcours d’agilité sera aussi mis à la disposition des maitres de chiens souhaitant essayer ce sport canin avec leur animal.

«Pour les amoureux du canin, c’est la fin de semaine idéale», confie M. Morin. Ce dernier décrit le festival comme un évènement familial et instructif.

L’organisation invite tous les citoyens de Dégelis, du Témiscouata et du Bas-Saint-Laurent à se joindre à eux lors de ce festival qui grandit édition après édition. Dès l’an prochain, du «dock diving» fera son apparition, et davantage de kiosques seront présentés aux participants.