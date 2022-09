Trois-Pistoles encore à la recherche d’acheteurs pour le Parc de l’aventure basque en Amérique

La Ville de Trois-Pistoles a lancé un nouvel appel de propositions le 15 septembre afin de trouver un promoteur qui voudrait acheter le bâtiment du Parc de l’aventure basque en Amérique et une partie du terrain de 7 400 mètres carrés, situés au 66, rue du Parc afin d’en faire un projet touristique avec un potentiel de développement économique.

D’après le maire de la Ville de Trois-Pistoles Philippe Guilbert, plusieurs personnes et promoteurs ont manifesté de l’intérêt pour le site au cours des derniers mois. L’organisation municipale a modifié les paramètres de l’appel de propositions afin de donner de l’importance aux aspects de pérennité et de rentabilité du Parc de l’aventure basque en Amérique. Une démarche semblable entreprise par la Ville de Trois-Pistoles en 2021 avait échoué.

«On veut s’ouvrir le plus de portes possible. On ne voulait pas décourager les promoteurs en fixant un prix de vente. Le terrain sera modulable selon les projets. Le prix et le sérieux des propositions vont peser dans la balance lors de l’évaluation des demandes», explique M. Guilbert.

Le maire de Trois-Pistoles ajoute qu’il veut conserver la vocation touristique du bâtiment et que l’intégration des éléments en place, comme le fronton de pelote basque, donnera certains points lors de l’évaluation des propositions. «On veut un projet structurant pour la collectivité, qu’il soit d’un promoteur privé ou d’un organisme communautaire […] La Ville de Trois-Pistoles n’a pas les ressources pour élaborer un projet, le promouvoir et le réaliser. C’est une perte qu’on ne puisse pas utiliser ce bâtiment à son plein potentiel», ajoute Philippe Guilbert. Les lieux pourront être visités par les personnes qui déposeront une demande. Le site du Parc de l’aventure basque en Amérique est situé près de l’accès au quai de Trois-Pistoles et de la piste cyclable, un secteur achalandé. Un comité émanant du conseil de ville sera formé pour évaluer les demandes et il se donne le droit de n’en retenir aucune. L’acheteur aura l’obligation de réaliser son projet soumis dans le cadre de l’appel de propositions au plus tard le 31 octobre 2024, à moins d’une entente avec la Ville.

Les personnes intéressées ont jusqu’au 1er novembre à 14 h afin de faire parvenir leurs propositions à la Ville de Trois-Pistoles.

Rappelons que le Parc de l’aventure basque en Amérique a été acheté par la Ville de Trois-Pistoles en 2017, à la suite d’une démission en bloc du conseil d’administration en 2015 et de la faillite de l’organisme. Un appel de propositions public avait été lancé précédemment en 2021 par l’ancienne administration municipale menée par le maire Jean-Pierre Rioux, mais aucune soumission n’avait été transmise pour la reprise de ce lieu.

Le Parc de l'aventure basque en Amérique, fondé en 1996, était le centre d'interprétation des marins basques qui ont chassé la baleine dans l’estuaire du St-Laurent et fréquenté l'île aux Basques entre 1584 et 1637.