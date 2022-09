La patience est de mise sur les rues Témiscouata et Saint-Magloire à l’approche de la rue Saint-Elzéar

Le chantier de réfection de la rue Saint- Elzéar est entré, ce 13 septembre, en phase de travaux préparatoires, ce qui occasionne un fort ralentissement de la circulation matinale en direction Nord sur les rues Témiscouata et Saint-Magloire. La Ville a mis en place une signalisation temporaire et prend des mesures afin d’aider à la fluidité dans ce secteur névralgique. Des signaleurs seront notamment ajoutés dès mercredi matin.

Les déplacements vers le quartier Saint-François sont ralentis par la fermeture de l’intersection des rues Lafontaine et Saint-Elzéar pour une période minimale de quatre semaines, ce qui empêche l’accès aux rues Fraserville et Laval en direction Ouest. Un détour est en place pour rediriger les véhicules en provenance de Saint-Ludger vers la rue Frontenac afin de rejoindre la rue Saint-Pierre, ce qui peut rallonger le trajet de certains utilisateurs.

Pour le moment, les automobilistes en provenance de Saint-Ludger sont invités, dans la mesure du possible, à utiliser l’A85 et la sortie Fraserville s’ils veulent accéder au quartier Saint-François et ce, malgré les travaux en cours par le MTQ sur l’autoroute. Il faut noter, toutefois, qu’à partir du 19 septembre, la bretelle d’accès à l’autoroute 85 en direction Sud, à partir du chemin Fraserville, sera fermée pendant une période minimale de quatre semaines. Ainsi, les automobilistes qui quittent le quartier Saint- François en fin de journée seront redirigés jusqu’à Notre-Dame-du-Portage via le Chemin Fraserville et le Chemin du Lac pour atteindre l’autoroute 85 en direction Sud.

La patience est de mise et il est recommandé de quitter le domicile 15 ou 20 minutes plus tôt, lorsque possible, durant les prochaines semaines, afin d’atténuer la congestion et éviter les retards. La Ville est bien consciente des inconvénients causés aux automobilistes; aussi, elle tient à les remercier de leur habituelle collaboration et les invite à la prudence et à la vigilance aux abords des chantiers.