La PDG du CISSS du Bas-Saint-Laurent annonce son départ à la fin de l’année

La présidente-directrice générale du CISSS du Bas-Saint-Laurent, Isabelle Malo, annonce qu’elle quittera ses fonctions actuelles à la fin de l’année. Occupant le poste de PDG depuis la création des centres intégrés de santé et de services sociaux en avril 2015, Isabelle Malo œuvre dans le réseau de la santé et des services sociaux bas-laurentien depuis plus de 35 ans, dont plus d’une vingtaine dans des fonctions de direction générale au CSSS de La Mitis, puis à l’Agence de la santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent.

«Cette décision, fruit d’une longue réflexion personnelle, est basée sur le constat qu’après tant d’années au service du réseau régional de la santé et des services sociaux, le moment est venu de me retirer de ces exigeantes responsabilités pour retrouver un équilibre de vie et laisser place à un souffle nouveau à la direction de notre magnifique organisation dont le cœur bat au rythme de projets à la fois ambitieux et emballants», soutient la dirigeante.

«C’est avec un immense pincement au cœur, mais également avec une très grande sérénité que je quitterai ces fonctions qui me passionnent profondément. J’ai toujours aspiré à servir au mieux, avec humanisme, détermination, rigueur et intégrité la population du Bas-Saint-Laurent afin qu’elle puisse bénéficier de soins et services accessibles et de qualité. Animée par le maintien de l’occupation du territoire et les spécificités de la pratique clinique en région, j’ai toujours souhaité relever les défis qui ont été nombreux et le demeurent à ce jour, particulièrement en lien avec les importants enjeux de main-d’œuvre qui persistent.»

Malgré la tâche colossale inhérente aux fonctions qu’elle occupe, Mme Malo souligne avoir eu l’immense privilège d’être soutenue, tout au long de son parcours, par des gens de cœur, engagés et compétents, de fidèles administrateurs et des supérieurs qui lui ont fait confiance. Pour les mois à venir, elle continuera d’exercer ses pleines responsabilités et commencera à préparer la transition.

D’ici quelques semaines s’amorcera le processus de sélection visant à remplacer la présidente-directrice générale, un processus qui relève du ministère de la Santé et des Services sociaux et auquel participeront notamment des membres du conseil d’administration du CISSS du Bas-Saint-Laurent. Isabelle Malo demeurera en poste jusqu’à l’entrée en fonction du prochain dirigeant, qui sera nommé par le futur Conseil des ministres.