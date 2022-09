Bientôt un bloc sanitaire au parc des Princes de Rivière-du-Loup

La Ville de Rivière-du-Loup mettra en branle ce lundi 12 septembre un chantier fort attendu des citoyens, celui de l’ajout d’un bloc sanitaire au parc des Princes. Il s’agit pour la Ville d’un investissement de près de 250 000 $ pour un lieu clé de la vie de quartier.

Situé le long de la rue Rosaire-Gendron à Saint-Ludger, le parc de près de 7000 mètres carrés referme l’un des jeux d’eau de la ville, ce qui en fait un endroit très prisé des citoyens et familles de l’ensemble du territoire. L’ajout d’un bloc sanitaire viendra répondre à une demande manifestée depuis longtemps lors de diverses consultations, dont celles de la Politique de la famille et des aînés. Il s’agit à la fois d’une question de confort, d’hygiène et d’accessibilité, surtout à proximité de jeux d’eau.

Le chantier, qui devrait se poursuivre jusqu’au printemps, comprendra l’installation des conduites d’aqueduc et d’égouts, la construction d’un bâtiment abritant une toilette universelle et la salle mécanique des jeux d’eau, l’ajout d’un abreuvoir avec station de remplissage des gourdes et le réaménagement et la végétalisation de l’entrée du parc.

Les gestionnaires de la Ville ont œuvré pour minimiser l’impact des travaux et conserver une partie de l’accès au parc. Ainsi, la machinerie et les travailleurs voyageront par une entrée de service pour se rendre à la zone en travaux, ce qui permettra de conserver l’accès aux balançoires, au module d’escalade et à la glissade depuis l’entrée habituelle. La situation sera révisée et de nouvelles communications effectuées lorsque viendra le temps au printemps de refaire l’entrée principale.

Situés au cœur de la zone en chantier, les jeux d’eau seront toutefois inaccessibles à compter du 12 septembre. Rappelons que les autres jeux d’eau du territoire, localisés aux parcs des Balancines et du Campus-et-de-la-Cité, demeureront quant à eux ouverts jusqu’au lendemain de l’Action de grâces.