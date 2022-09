Cure de jeunesse pour les conduites de la rue Joly à Rivière-du-Loup

Un important chantier en sous-sol d’une portion de la rue Joly à Rivière-du-Loup s’amorcera ce lundi 12 septembre. Celui-ci nécessitera la fermeture complète de la voie jusqu’en novembre, des rues Desjardins à Lafontaine. Des entraves mineures prendront également place ces prochains jours, afin de finaliser les travaux préparatoires.

Le chantier permettra d’installer de nouvelles conduites d’aqueduc et d’égouts pour prendre la relève des centenaires actuellement en fonction. La rue sera aussi pavée en neuf et réaménagée, en vue d’inclure des sections perméables aux eaux pluviales, élargir le trottoir pour en assurer l’accès universel et rafraîchir l’allure du secteur par divers aménagements. Une nouvelle placette sera également réalisée du côté de l’intersection avec la rue Lafontaine. Elle comprendra l’ajout fort attendu au centre-ville d’un abreuvoir avec station de remplissage des gourdes.

Tout au long du chantier, un détour sera instauré via les rues Desjardins, Saint-André et Sainte-Anne. Comme discuté avec le Centre de services scolaire et l’école Joly, le corridor scolaire sera déplacé sur la rue Saint-André, avec traverse écolière temporairement déménagée à l’intersection des rues Saint-André et Desjardins. La rue Lafontaine demeurera quant à elle à une seule voie aux abords de la rue Joly. Une section du trottoir du côté ouest y sera fermée, avec mise en place de traverses temporaires.

Ces tout prochains jours, les travaux préparatoires s’accentueront sur le terrain, comprenant marquage temporaire au sol, arrivée de la signalisation, coupe de trois arbres à l’intersection des rues Joly et Lafontaine et relocalisation d’un quatrième. En raison de l’emplacement des conduites et malgré les efforts investis en ce sens, les arbres visés ne pouvaient être préservés. Puisqu’il s’agit de frênes, ils seront remplacés par une autre essence cet automne ou le printemps prochain.

Les citoyens demeurant le long de l’entrave ont été conviés cet été à une rencontre d’information. Les informations et visuels alors transmis sont disponibles dans la section Présentations publiques du VilleRDL.ca.