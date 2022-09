La Semaine de la municipalité 2022 débute dans le Bas–Saint–Laurent

Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation invite les citoyens de la région du Bas-Saint-Laurent à participer à la Semaine de la municipalité, qui se tiendra du 11 au 17 septembre sous le thème : «Ma municipalité, à mes côtés!».

Cette semaine est l'occasion de mettre à l'avant-scène les organisations municipales, leur travail ainsi que la vie démocratique qui y est associée. Par les services qu'elles offrent et les projets qu'elles déploient, elles sont au cœur du quotidien des citoyens, et ce, tout au long de leur vie.

Pour l'occasion, certaines municipalités de la région ont organisé des activités pour leur population. Toujours dans l'esprit de célébrer et de mettre les bons coups de chacun à l'honneur, rappelons qu'il est toujours temps de proposer des candidatures pour les prix du Mérite municipal 2022. La cérémonie de l'automne prochain soulignera l'apport important de personnes, de groupes, d'organismes et de municipalités qui, par leurs initiatives, leur dynamisme et leur engagement, ont contribué à améliorer le bien-être et le développement de leur communauté dans les quatre dernières années. La période de mise en candidature se termine le 30 septembre 2022.

Pour connaître les activités de la Semaine de la municipalité à travers le Québec, il faut visiter le site du MAMH, appeler sa municipalité ou suivre #SemaineMunicipalité2022 sur les médias sociaux. Chaque jour, une sous-thématique sera mise de l'avant, notamment sur les comptes Facebook et Twitter du Ministère.