Les élèves de retour en grand nombre dans les ateliers du CFP Pavillon-de-l’Avenir

Plus de 300 nouveaux élèves ont afflué au Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l’Avenir (CFPPA) de Rivière-du-Loup cette semaine pour débuter leurs études. Se joindront à eux plus d’une centaine d’autres en cours d’année. Parallèlement, près de 280 élèves sont de retour pour compléter leur formation et obtenir leur diplôme d’études professionnelles au cours de l’année scolaire 2022-2023.

«Nous sommes heureux d’accueillir un nombre accru d’élèves cette année. Nos initiatives de recrutement combinées à l’assouplissement des mesures sanitaires reliées à la COVID-19 ont certainement eu une influence favorable sur les inscriptions», a souligné Benoit Ouellet, directeur du CFPPA.

Plusieurs programmes offerts par le CFPPA sont donnés en partenariat avec des entreprises de la région. Les élèves ont l’occasion de participer à des stages d’études en mode alternance travail-études. La relance du programme Usinage a été possible grâce à cette formule d’études. Ainsi, une douzaine d’entreprises du Bas-Saint-Laurent accueilleront les 14 élèves en formation au sein de leurs équipes de travail.

Les programmes d’études en soudage-montage, en cuisine, en pâtes et papiers ainsi qu’en conseil et vente de pièces d'équipement motorisé mettent également de l’avant cette approche.

Cette année, le CFPPA accueille 5 élèves internationaux de plus. Ils sont Français, Sénégalais et Burkinabé. Ces élèves nouvellement arrivés au Québec sont inscrits aux programmes de charpenterie-menuiserie, d’électricité, d’électromécanique ainsi que de santé, assistance et soins infirmiers.

Dans le but d’attirer davantage de nouveaux élèves issus de la francophonie mondiale, le CFPPA participera à sa toute première mission de recrutement : le Mois du Québec. L’événement aura lieu en octobre prochain en France. Il permettra de proposer les programmes du CFPPA à des Français ayant le désir d’immigrer au Québec. Une dizaine de villes du sud et du nord du pays sont inscrites à l’itinéraire de la représentante du centre de formation. Dans le cadre de cette mission, le CFPPA œuvrera de pair et sera soutenu par le Cégep de Rivière-du-Loup, une organisation comportant une expérience notoire dans le domaine. Soulignons enfin que le Mois du Québec a été mis sur pied par l’organisation française Objectif Québec.

Cette année, le Service aux entreprises du CFPPA présente une offre variée aux travailleurs du territoire qui souhaitent prendre part à une formation qualifiante menant à un emploi en moins d’un an. Service de garde en milieux scolaires, soudage semi-automatique, préposé(e) aux bénéficiaires, soutien administratif en milieu de soin... Ces attestations d’études professionnelles (AEP) répondent à un besoin important du marché de l’emploi. De plus, elles permettent aux participants ayant réussi leurs cours d’être qualifiés après 3 à 9 mois d’études. Enfin, certains programmes offrent aux candidats une rémunération pendant la formation.