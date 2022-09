Première pelletée de terre pour le CPE des Jardins Jolis sur le site de Berger

La directrice générale du CPE Jardins Jolis, Mary-Eve Gauvin, Valérie Berger co-présidente-directrice générale de Berger et le maire de Saint-Modeste, Louis-Marie Bastille ont annoncé ce 6 septembre le début des travaux d’un nouveau CPE sur le site du siège social de Berger à Saint-Modeste.

Cette nouvelle installation de 25 places gérée par le CPE des Jardins Jolis ouvrira ses portes à l’hiver 2023. Le projet s’ajoute à l’offre de services de la région. Ce CPE n’est pas exclusif aux employés de Berger. Bien que le partenaire majeur dans ce projet soit Berger et que des enfants du personnel en bénéficieront, les installations pourront accueillir des enfants provenant du territoire que dessert le CPE, et ce, selon un ordre de priorisation établi par celui-ci.

«Cette journée était très attendue et espérée depuis un bon moment. Nos efforts sont enfin récompensés. La nouvelle installation pourra accueillir 25 enfants, dont 10 places seront réservées aux poupons. La demande de place sur la Place 0-5 ans démontre un besoin imminent. Cette nouvelle installation se veut un projet d’intégration à la nature. Nous voulons offrir aux enfants un milieu près de la forêt et une approche d’éducation par la nature. De plus, pour notre CPE, cela signifie également la création de 6 postes à temps complet», affirme Mary-Eve Gauvin.

«Cette première pelletée de terre est la concrétisation d’un projet qui nous tenait à cœur à Mélissa [Berger] et à moi. Y contribuer était important pour nous, autant d’un point de vue communautaire que pour nos employés qui espèrent un retour au travail après leur congé de maternité et de paternité. La pénurie de places en garderie nous touche et cette installation ne règlera pas tout certes, mais aidera grandement aux besoins des jeunes familles de la région», affirme Valérie Berger.

Le CPE est une infrastructure nécessaire qui s’ajoute à l’Espace Collectif Berger, la transformation de l’école et son gymnase, à la piste d’hébertisme, ainsi qu’au futur pumptrack l’an prochain, rappelle Louis-Marie Bastille, maire de Saint-Modeste.

Le partenariat de Berger représente un investissement de 180 000 à 250 000$ Les places sont attribuées selon cet ordre précis : les enfants des employés du CPE, fratrie, enfants référés par le CISSS, employés de Berger et la population générale.

Sur 245 employés basés au siège social, plus de 40 employés ont des enfants en âge d’aller au CPE, ce qui représente plus de 35 enfants.