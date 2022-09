Grande fête pour les nouveaux Louperivois

La Ville de Rivière-du-Loup tiendra sa fête des nouveaux Louperivois le dimanche 11 septembre à 11 h. Elle y convie toutes les personnes et familles s’étant établies sur le territoire de la ville au cours des 3 dernières années. Cette même journée, tous les citoyens - résidents de longue date comme nouveaux - auront l’occasion d’assister à un concert extérieur de l’Harmonie de Rivière-du-Loup.

La fête des nouveaux Louperivois a pour but de souhaiter officiellement la bienvenue à Rivière-du-Loup aux nouveaux résidents, d’échanger avec eux, de leur présenter les différents services et programmes municipaux, les atouts de leur nouveau milieu de vie et, surtout, de créer des liens dans une atmosphère conviviale. Il s’adresse à toute personne récemment installée à Rivière-du-Loup, autant les propriétaires que les locataires ou encore les aînés venant d’emménager dans une résidence pour personnes âgées.

L’activité se déroulera au parc Blais, à l’intersection des rues Lafontaine et du Rocher. Une formule amicale et familiale y attendra les participants, avec épluchette de blé d’Inde, hot-dogs, prix de présence, espace jeux, animation, etc. En cas de pluie, l’activité se déplacera à l’intérieur de la Maison de la culture, située juste à côté.

SPECTACLE

Les participants seront par ailleurs invités à 13 h 30 à se diriger du côté de la Goélette, où les musiciens de l’Harmonie de Rivière-du-Loup offriront gratuitement un concert à leur auditoire. Ouvert à tous, le spectacle extérieur sera annulé en cas de pluie.

Pour plus d’information sur l'activité, les citoyens peuvent communiquer avec le Service loisirs, culture et communautaire au (418) 862-0906 ou à [email protected]