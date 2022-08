Terrain d’entente entre le CSSKAMLOUP et les transporteurs

Ce 29 aout en fin de journée, le Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup a trouvé un terrain d’entente avec l’ensemble de ses transporteurs.

À la suite de la période de négociation de la dernière semaine, le Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup s’est mis d’accord avec l’ensemble des entreprises de transport de son territoire, soit les MRC de Kamouraska et de Rivière-du-Loup et une partie de la MRC de L’Islet.

Le CSSKAMLOUP s’est dit satisfait des différentes ententes conclues qui permettent d’offrir le service de transport le matin et le soir, et ce, dès le premier jour de la rentrée scolaire, le 1er septembre prochain.

Le 24 aout, le centre de services scolaire a mentionné que comme dans la majorité des régions du Québec, le Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup n’a pu renouveler, dans les délais, ses contrats avec les transporteurs, contrats qui venaient à échéance le 30 juin dernier et travaillait fort à conclure des ententes le plus rapidement possible.