Une année de consolidation et de développement au Collège Notre-Dame

Après une année marquée par les célébrations de son 50e anniversaire de fondation, le Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup entre dans une nouvelle phase de consolidation et de développement en 2022-2023. Plusieurs chantiers sont déjà planifiés, entrepris ou complétés dans la perspective d’assurer la pérennité de l’institution qui a vu le jour en 1971.

Au cours des prochains mois, l’établissement d’enseignement s’attardera à mettre en œuvre les actions retenues à la première année de son plan stratégique 2022-2025, à poursuivre le processus de relève à sa direction générale, à maintenir le processus de formation continue de son équipe enseignante et à concrétiser physiquement le concept de l’Espace IDÉES (Idéation-Déduction-Élaboration-Exécution-Solutions).

Au cours de l’été, l’institution a notamment réalisé plusieurs travaux d’amélioration et de réaménagement des salles de classe des première et troisième secondaires. Elle a aussi lancé le chantier qui transformera l’ancienne salle d’étude en aire collaborative de documentation, d’échange, de recherche, de codesign, de développement et de prototypage propice à l’émergence et à l’éclosion de solutions à des problèmes concrets, l’Espace IDÉES.

DÉFIS ET PROJETS POUR 2022-2023

Selon le directeur général du Collège Notre-Dame, Guy April, les principaux défis de la prochaine année scolaire résideront, entre autres, dans la nature des ajustements à apporter quotidiennement en fonction de l’évolution de la pandémie de COVID-19, dans le suivi à accorder aux élèves dont la pandémie a pu affecter le rendement scolaire et le profil émotionnel, ainsi que dans la mise en place d’innovations pédagogiques liées à des données probantes concernant les besoins précis des élèves.

Parmi les nouveaux projets envisagés en 2022-2023, il est notamment question de la création de l’Univers culinaire, lié à l’aménagement du café scolaire Théclaté, et de la formation d’un comité voué à l’identification de moyens à promouvoir et mettre en œuvre auprès des élèves ayant des facilités d’apprentissage, ce que l’on appelle communément la douance.

En 2022-2023, le Collège Notre-Dame accueillera près de 600 élèves de la première à la cinquième secondaire et il comptera sur une équipe professorale complète. La rentrée des nouveaux élèves aura lieu le jeudi 1er septembre alors que la rentrée de l’ensemble des élèves et le début des cours sont prévus le vendredi 2 septembre.