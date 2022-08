Une rentrée sereine pour les élèves et leurs parents

À la veille du début de l'année scolaire, la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) souhaite une bonne rentrée à tous les élèves, ainsi qu'au personnel du milieu de l'éducation. Alors que la situation revient à la normale avec le retrait de la plupart des mesures sanitaires, la FCPQ appelle tout de même à la vigilance afin de s'assurer que les jeunes demeurent en présence à l'école pour poursuivre leurs apprentissages et leur socialisation.

La fédération réitère que des communications fluides et bidirectionnelles entre l'école et la maison contribuent à la réussite et au bien-être des jeunes. L’organisme souhaite aussi une rentrée sereine à tous les parents et leur rappelle qu'ils ont leur place à l'école.

«Accompagner nos enfants dans leur cheminement scolaire en les encourageant et en les écoutant a des retombées positives sur eux. La recherche prouve aussi que l'implication parentale à l'école favorise la réussite. C'est pourquoi j'invite tous les parents à participer à l'Assemblée annuelle de leur école pour s'informer de la vie scolaire et des possibilités d'engagement. Pourquoi ne pas lever la main pour siéger au conseil d'établissement ou pour s'impliquer dans l'organisme de participation des parents (OPP)?», propose Kévin Roy, président de la FCPQ.

La FCPQ offre des services-conseils, des activités, des outils et de l'information pour soutenir les parents dans leur implication scolaire. Une activité d'échanges et d'informations en ligne ayant pour thème «les Assemblées annuelles des écoles» aura d'ailleurs lieu ce jeudi 25 août, à 18 h 30. Ce rendez-vous de mobilisation est gratuit et ouvert à tous.