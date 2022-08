La rentrée scolaire: un moment stressant et difficile pour les jeunes et leurs familles

Ce n'est un secret pour personne que la rentrée scolaire est un moment où beaucoup de dépenses sont à prévoir pour toutes les familles; fournitures scolaires, cartes de transport, frais de garde, nouvelles chaussures et nouveaux vêtements. Cette étape nécessaire stresse beaucoup les jeunes et leurs familles.

En effet, plusieurs familles n'ont simplement pas les moyens d'équiper leurs enfants pour l'année scolaire qui arrive à grands pas. Plusieurs jeunes n’ont pas accès à un filet social solide leur permettant de subvenir à leurs besoins matériels de base, à un milieu encourageant la poursuite de leurs études sans devoir les abandonner faute de moyens, et ainsi repartir un autre cycle de précarité.

Ces jeunes et ces familles précaires ont d’aussi grands rêves que les autres. La Fondation du Centre jeunesse du Bas Saint-Laurent déploie beaucoup d'efforts pour accompagner les jeunes et les familles afin qu'ils puissent vivre une rentrée plus paisible. Mais l’organisme a besoin de dons pour y parvenir.

Il est possible d’aider en faisant un don directement sur le site web, ou encore par virement Interac. Un don de matériel scolaire (articles neufs), ou d'une carte cadeau d'un commerce où on peut se procurer des articles scolaires ou encore des vêtements peuvent aussi être considérés. Une foule d'options est à disposition, mais le geste est tellement important!

Faites la différence dans la vie des jeunes et aidez la fondation à faire de ce retour à l'école une période heureuse et agréable pour eux également.