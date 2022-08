Un retour automnal en force pour L’École de musique Alain-Caron

Toute l’équipe de L’École de musique Alain-Caron (ÉMAC) est en train de finaliser les derniers préparatifs afin de proposer à la population une offre de service complète, et accessible à tous pour le retour automnal.

«Nous préparons ces jours-ci une année foisonnante d’activités. On veut que le public sache qu’apprendre la musique, c’est pour tout le monde, peu importe l’âge ou l’expérience», ajoute François Lévesque, directeur général de l’ÉMAC.

Les cours individuels débuteront le 6 septembre. L’ÉMAC offre cette année des cours d’alto, de basse électrique, de batterie, de chant, de clarinette, de flûte à bec, de flûte traversière, de guitare, de percussions du monde, de piano, de saxophone, de trombone, le trompette, de guitare et de violon. Il est également possible, dans plusieurs cas, de louer un instrument, et même d’avoir accès à des locaux de pratique. À noter que l’équipe a le bonheur d’accueillir deux nouveaux membres dans son équipe cette année : Anne-Marie Tremblay-Couture, professeure de violon, ainsi que Jean-Christophe Lachaîne, professeur de guitare et d’enregistrement audio.

Les cours de groupe démarreront aussi en septembre. Trois chorales sont offertes pour ceux et celles qui aiment chanter : la Chorale interculturelle, pour les nouveaux arrivants; les P’tits chanteurs de l’ÉMAC, pour les jeunes du primaire; et le Chœur du Fleuve, pour les choristes de 50 ans et plus. Les musiciens amateurs sont les bienvenus au sein de l’Orchestre de chambre du Littoral, tandis que les jeunes cordistes peuvent développer leur goût de la musique dans l’Orchestre des jeunes de l’ÉMAC. Les tout-petits sont invités à participer à un de nos trois groupes d’Éveil musical, où ils pourront s’initier à la musique par le jeu. Ils ont également l’opportunité d’apprendre le piano ou le violon, en groupe, en compagnie de leur parent, une approche pédagogique innovante qui a fait ses preuves. Finalement, les mélomanes créatifs peuvent s’inscrire à des cours d’enregistrement audio ainsi que des cours d’initiation à la création musicale. Il y en a donc pour tous les goûts.

L’ÉMAC offrira une activité portes ouvertes dans le cadre du Carrefour Loisirs, le dimanche 28 août de 9 h à 16 h. C’est l’occasion d’en apprendre plus sur les cours et les services donnés à l’école, et essayer quelques instruments.

Pour toute information ou inscription, il faut appeler au (418) 862-9532, poste 201, visitez le www.emacrdl.com ou se rendre au 75, rue Ste-Anne. Les bureaux sont maintenant ouverts du lundi au jeudi de 9 h 30 à 16 h 30.