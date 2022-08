Le Fonds Éco IGA invite les Bas-Laurentiens à participer à La virée bocal

Le Fonds Éco IGA lance une toute nouvelle initiative pour manger local à l’année : La virée bocal. Des agents du Jour de la Terre effectueront une tournée et s’arrêteront chez 225 marchands IGA du Québec et du Nouveau-Brunswick pour parler de conservation dont à Trois-Pistoles et Rivière-du-Loup le 2 septembre et à La Pocatière le 3 septembre.

L’objectif est d’aller à la rencontre des citoyens afin de leur présenter les bases et les meilleures astuces pour maitriser les principales méthodes de conservation des fruits et légumes, soit le cannage, la déshydratation et la congélation.

Alors que de nombreux Québécois veulent privilégier les produits locaux, apprendre les bases de la conservation constitue une alternative accessible pour consommer des fruits et légumes d’ici, été comme hiver, et pour éviter le gaspillage alimentaire de produits frais lors des périodes d’abondance. Un sondage CROP mené par l’équipe du Fonds Éco IGA révèle que pour 35% des Québécois, le manque de connaissance représente un frein à la pratique d’une méthode de conservation des aliments.

JOURNÉE DE LA CONSERVE

La virée bocal culminera avec la toute première édition de la Journée de la conserve qui se tiendra le dimanche précédant l’Action de grâce, soit le 9 octobre prochain. Les Québécois sont invités à y prendre part en conservant un maximum de produits locaux et les déguster tout l’hiver grâce aux techniques et ressources mises à leur disposition lors de La virée bocal et en ligne : http://www.lavireebocal.org/

Le kiosque de La virée bocal sera installé chez les marchands IGA du KRTB, soit le IGA Magasin Coop De Trois-Pistoles (77, rue Pelletier à Trois-Pistoles) le 2 septembre de 13 h à 14 h 30, puis au IGA extra de Rivière-du-Loup (254, rue Hôtel-De-Ville à Rivière-Du-Loup) de 16 h 30 à 18 h. Finalement la tournée s’arrêtera au IGA Alimentation Coop La Pocatière (161 Route 230, Ouest, local 100 à La Pocatière) le 3 septembre de 12 h à 15 h.

Une équipe du Jour de la Terre sera sur place pour répondre aux questions des participants et discuter des trois principales méthodes de conservation, soit le cannage, la déshydratation et la congélation. De plus, un guide sur la conservation pour les adeptes de l’alimentation locale, spécialement conçu pour l’occasion, sera remis sur place.

Aussi, un fruit ou légume local vedette de la semaine sera distribué aux premiers visiteurs des kiosques de La virée bocal afin qu’ils puissent tester la méthode de conservation de leur choix à la maison. Les participants auront aussi la chance de goûter à des aliments déshydratés et participer à un jeu-concours pour gagner un déshydrateur.

Pour connaitre tous les détails de La virée bocal : http://www.lavireebocal.org/