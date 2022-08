Importantes améliorations dans les conditions de travail à la MRC de Rivière-du-Loup

Après plus d'un an de négociation, les quelques 25 employés de la MRC de Rivière-du-Loup ont un nouveau contrat de travail. D'une durée de sept ans, celui-ci prévoit une nette amélioration des conditions de travail des syndiqués.

Pour y parvenir, les parties ont procédé à évaluation complète des emplois, suivie d'une révision majeure de la structure salariale ce qui a engendré des gains monétaires de 6,5 % en moyenne pour le personnel et ce, dès 2022. De plus, les augmentations salariales annuelles seront liées à l'Indice des prix à la consommation (IPC) qui avoisinera probablement autour de 7 et 8 % pour l'année 2023.

La négociation s'est déroulée sous le signe du respect mutuel. L'attraction et la rétention de la main-d'œuvre étaient au cœur des préoccupations tant de la MRC que du syndicat. «La signature de cette nouvelle convention collective démontre que des relations de travail respectueuses permettent d'aboutir à des résultats satisfaisants pour les deux parties. De notre côté, devant l'inflation galopante actuelle, nous avons réussi à protéger le pouvoir d'achat de nos membres, ce qui pour nous est déjà un gain important», a déclaré Vincent Bélanger, président du SCFP 2795.