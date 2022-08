Plus de 8 000 festivaliers pour la deuxième présentation de Témis en bière

Du 4 au 6 août dernier, la deuxième édition de Témis en bière se tenait au Parc Clair Soleil de Témiscouata-sur-le-Lac. Cet événement effectuait un retour après deux ans d’absence.

Ainsi, plus de 8 000 festivaliers de tous les âges ont assisté à l’événement qui se déroulait sur 3 jours alors que la température a été formidable. L’admission était d’ailleurs gratuite pour entrer sur le site.



Les festivaliers ont ainsi pu déguster les produits des 17 microbrasseries présentes et d’une distillerie qui provenaient principalement de l’Est du Québec. Il a également été possible de manger sur place avec les excellents produits de 3 food trucks. Aussi, les festivaliers ont pu assister aux performances musicales des 19 artistes qui ont foulé la scène du Parc Clair Soleil.



Par ailleurs, la tenue de Témis en Bière n’aurait pas été possible sans la précieuse collaboration financière de plusieurs partenaires. L’événement a été présenté par Ray R Caron Forestier ltée de Témiscouata-sur-le-Lac qui était le partenaire majeur de ce festival. C’est un total de plus de 75 partenaires financiers ou de services qui ont relevé le défi de s’associer à Témis en bière et plusieurs ont déjà confirmé leur retour pour une 3e édition qui aura lieu du 3 au 5 août 2023.



Ce festival fut organisé par un comité composé de Stefan Paradis, de membres du Ballon sur glace mineur du Témiscouata et d'Alex April.

«Après un arrêt forcé de 2 ans, nous estimons que la 2e édition de Témis en bière fut un énorme succès. D’ailleurs, l’apport de plus de 100 bénévoles dont la majorité provenait du Ballon sur glace mineur du Témiscouata est essentiel à la tenue d’un tel événement», a conclu le comité organisateur de l’événement.