Travaux de réfection de chaussée sur l’autoroute 85

Le ministère des Transports procède à des travaux de réfection sur la chaussée de l’autoroute 85, dans les deux directions, sur une distance d’un peu plus de 5 kilomètres, à Rivière-du-Loup. Ces interventions, réalisées de jour, s’échelonneront sur environ 10 semaines.



Dès le 29 août, les travaux causeront de la circulation à contresens en tout temps ainsi que des fermetures occasionnelles des bretelles d’entrée et de sortie des échangeurs 93 et 96, en fonction de l’avancement des travaux.



GESTION DE LA CIRCULATION



Durant la première phase, les bretelles d’entrée et de sortie de l’échangeur 96 en direction sud seront fermées à la circulation. Un accès à l’autoroute demeurera possible par la rue Fraserville et l’échangeur 496 de l’autoroute 20, à Notre-Dame-du-Portage. Les travaux entraîneront aussi la fermeture de la sortie 93 de l’autoroute 85 en direction sud. Les deux échangeurs ne seront pas fermés de façon simultanée.



Au cours de la seconde phase, les bretelles d’entrée 93 et 96 en direction nord seront fermées. L’accès à l’autoroute pourra s’effectuer par l’échangeur 90, via le 1er Rang à Saint-Antonin. Une fermeture de trois jours est prévue pour la sortie 96, alors que la sortie 93 demeurera ouverte en tout temps.



Rappelons que les travaux ont pour objectif d’améliorer la sécurité des usagères et usagers, ainsi que leur confort de roulement. Les interventions permettront aussi de retirer l’enrobé de la chaussée en direction sud, qui contient actuellement des fibres d’amiante. Le procédé utilisé est fiable, éprouvé, et il ne comporte aucun risque pour les citoyennes et citoyens, les usagères et usagers de la route, les travailleuses et travailleurs, ou l’environnement.



Pour assurer la sécurité des usagères et usagers de la route et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel. Le Ministère remercie d’ailleurs les usagères et usagers pour leur collaboration.



La durée des travaux et les entraves peuvent être modifiées en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques. Afin de connaître les détails des entraves en cours et à venir sur ce chantier, les usagères et usagers sont invités à consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement leurs déplacements.