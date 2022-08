Un colloque de recherche rassemble des psychologues et psychothérapeutes à Rivière-du-Loup

Le onzième Colloque de recherche en abandon corporel se déroule du 17 au 21 aout 2022 à l’Auberge de la Pointe à Rivière-du-Loup sous le titre Ouverture à l’expérience d’être. Le comité d’organisation a choisi ce lieu paisible aux abords du fleuve Saint-Laurent, le considérant propice au ressourcement.

Cet évènement biennal poursuit la réflexion générale entreprise aux colloques précédents, tout en s’appuyant sur les acquis de la recherche menée depuis les cinquante dernières années sur les aspects fondamentaux qui caractérisent cette démarche en psychothérapie comme la place faite à l’ontologique - l’être en tant qu’être.

La position prise, d’habiter ce qui s’éveille en soi comme étant soi-même, dans les mises en rapport avec d’autres comme dans les façons d’appréhender la réalité humaine, est au cœur de la recherche de l’humain sur l’humanité qu’est l’abandon corporel.

Besoin de formation continue

Les psychologues et psychothérapeutes se trouvent souvent confrontés, chez plusieurs clients, à une souffrance d’être qui doit être considérée et accueillie, au-delà du symptôme présenté et même après sa disparition.

Cette activité de formation continue s’adresse plus spécifiquement aux psychologues et psychothérapeutes déjà engagés existentiellement dans une démarche de supervision, de formation ou de recherche en abandon corporel.

Durant ce colloque, le souci des formateurs est de répondre aux besoins de formation des professionnels qui souhaitent intégrer une telle perspective dans leur pratique et en consolider les assises. Ils s’interrogent également sur les meilleures façons de poursuivre cette importante recherche dans les années à venir.