Nouvelle formule pour le Carrefour Loisirs de Rivière-du-Loup

Après deux ans d’absence, la Ville de Rivière-du-Loup annonce le retour du Carrefour loisirs le dimanche 28 août de 9 h à 16 h. Celui-ci propose une toute nouvelle formule permettant aux citoyens tentés par un sport ou loisir de tout simplement l’essayer avant de l’adopter.

«Le Carrefour Loisirs est un incontournable de la rentrée louperivoise depuis longtemps. À l’ère des systèmes d’inscription en ligne, l’événement a toutefois drastiquement évolué pour demeurer à l’écoute des besoins des citoyens, tant les résidents de longue date que ceux récemment établis», souligne Benoît Ouellet, directeur du Service loisirs, culture et communautaire.

Tout au long de la journée, des portes ouvertes simultanées de terrains et d’infrastructures auront donc lieu, notamment au Centre Premier Tech, à l’école de musique Alain-Caron, au centre sportif du Cégep de Rivière-du-Loup, au pavillon Venance-Pelletier, au skateparc, à la piste de BMX et à l’atelier de menuiserie communautaire, pour n’en nommer que quelques-uns. Des ateliers d’initiation ou de simulations d’activités y seront offerts par les organisations sportives, culturelles et communautaires. Celles-ci pourront également répondre à l’ensemble des questions des citoyens et les assister au besoin dans l’inscription aux ateliers et activités saisonnières.

Les citoyens peuvent se laisser porter par leur inspiration et naviguer d’un lieu à l’autre pour découvrir plusieurs activités tout au long de la journée. Pour ceux qui souhaitent essayer un sport ou un loisir déjà établi, il suffit de consulter l’horaire détaillé de la journée au VilleRDL.ca/CarrefourLoisirs.