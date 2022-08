Les Louperivois invités à se prononcer sur le développement de leur ville

Dans le cadre du processus de révision de son plan d’urbanisme, la Ville de Rivière-du-Loup organise, le mercredi 31 aout prochain, une importante consultation publique afin de recueillir les avis des citoyens et de définir avec eux la vision d’aménagement du territoire pour les quinze prochaines années.

«La question du développement du territoire est centrale pour une ville comme la nôtre, explique le maire Mario Bastille. La Ville est en pleine ébullition : nous vivons à Rivière-du-Loup un dynamisme sans pareil. Il est important de nous donner un cadre qui fasse consensus avec la population pour l’aménagement de notre milieu de vie dans les prochaines années.»

La Ville a multiplié les actions, dans les dernières années, en vue de mettre à jour son plan d’urbanisme, notamment la tenue d’audiences publiques, en 2015, et la création, en 2020, d’un comité de révision composé d’élus et de citoyens. Plus récemment, la Ville a confié à la firme spécialisée en urbanisme EXP le mandat de revoir son plan d’urbanisme ainsi que l’ensemble des documents de référence qui en découlent, dont les plus connus sont les règlements de zonage, de lotissement et de construction

Toutes les données recueillies jusqu’à maintenant ont été prises en compte et intégrées à la démarche actuelle. Cette ultime consultation publique vise à réactualiser la vision de développement dans l’optique que la Ville puisse adopter son nouveau plan d’urbanisme en 2023.

«Notre plan d’urbanisme doit être mis à jour et cela doit se faire avec ceux et celles qui vivent la ville au quotidien, qui l’habitent, ajoute le directeur du Service du développement territorial, Thomas Ruest-Gagné. Notre plan actuel date de l’an 2000, et bien qu’il soit encore un outil de référence appréciable, il est temps de lui donner une cure de jeunesse pour le coller à la réalité d’aujourd’hui et nous donner une vision pour demain.»

Les personnes qui désirent participer aux échanges sont invitées à s’inscrire sans tarder en téléphonant au 418 867-6699, ou encore en écrivant à [email protected] pour réserver une place à l’une ou l’autre des plages proposées, soit à 13 h ou encore à 19 h. Le lieu de la rencontre sera précisé lors de l’inscription des participants.