Notre-Dame-du-Portage développe ses sentiers de vélo de montagne

Dès l’an prochain, de nombreux adeptes de vélo de montagne pourront ajouter la Municipalité de Notre-Dame-du-Portage sur leur liste de pistes à visiter, puisqu’elle ajoutera de nombreux kilomètres à son réseau. L’entièreté du projet englobant les deux phases d’aménagement est évaluée à environ 500 000 $, totalisant 11 kilomètres de sentiers destinés à la pratique du vélo de montagne.

Le maire de Notre-Dame-du-Portage, Vincent More, précise que la Municipalité a obtenu une aide financière de 148 746 $ dans le cadre du Programme d’aide financière pour les sentiers et les sites de pratique d’activités de plein air du ministère de l’Éducation du Québec. Cette somme lui permet d’aller de l’avant et de développer ce projet.

«Le secteur du Chalet des sports compte plusieurs plateaux d’activités et ces pistes de vélo de montagne viendront compléter notre offre, c’est un projet qui est assez attendu par notre population», explique le maire Vincent More.

Il ajoute que cet aménagement sera complémentaire aux sentiers et aux activités existantes dans ce secteur. Des pistes de descente, un parc d’habiletés et des sentiers de cross-country pour les adeptes de vélo de montagne de tous les niveaux seront construits sur les terrains municipaux. Le réseau de sentiers s’étendra sur environ 11 kilomètres, à la fin des travaux. Un nouveau chemin de remontée entre l’édifice municipal et le Chalet des sports fait aussi partie des plans. Cet axe nord-sud pourra être emprunté par toute la population, indique le maire. Les élus ont présentement en main des plans conceptuels réalisés par Sentiers Boréals, une entreprise de Saint-Alphonse-de-Granby.

«La Gaspésie est très forte en ce qui concerne le vélo de montagne. Nous voulons nous positionner comme un arrêt entre Québec et la Gaspésie pour la pratique de cette activité. Cela augmentera l’attractivité globale de notre municipalité et ce sera un lieu intéressant pour la pratique de ce sport dans la région», complète le maire de Notre-Dame-du-Portage.

La Municipalité de Notre-Dame-du-Portage entend réaliser les travaux en deux phases, dont la construction débutera en 2023. L’appel d’offres devrait être lancé dès cet automne.