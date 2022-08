Le Festival du Bûcheux revient pour une 40e édition

Après deux ans d’absence, l’équipe du Festival du Bûcheux de Saint-Pamphile est plus que prête à accueillir les festivaliers pour sa 40e édition qui s’annonce spectaculaire du 24 au 28 août. En plus de ses traditionnelles compétitions forestières, des spectacles et des activités pour tous les goûts et toute la famille animeront les festivités.

Depuis le tout premier Festival du Bûcheux, les compétitions forestières sont au coeur de la programmation : biathlon, triathlon, abattage de précision, lancer de la hache. Après une absence à la dernière édition, la compétition d’habiletés avec chargeuse fera également son retour. Aussi, pour une deuxième année, la compétition de la relève aura lieu en deux volets : une première compétition proposera différentes épreuves aux enfants de 4 à 11 ans, puis ce sera au tour des adolescents de 12 à 17 ans de s’affronter. De plus, une nouvelle épreuve fait son entrée dans la programmation. En effet, présente depuis quelques années, la démonstration d’élagage en hauteur prendra des airs plus compétitifs. Que l’on soit des passionnés ou non du domaine forestier, les compétitions du Festival du Bûcheux sauront en épater plusieurs.

Des spectacles pour tous les goûts

Depuis quelques années, l’offre de spectacles du Festival du Bûcheux a fait un pas de géant en mettant de l’avant des gros noms de la musique au Québec. Cette 40e édition ne fait pas exception. Matt Lang, vedette montante du new country, mettra le feu à la scène le vendredi 26 août. Sa prestation sera suivie du groupe hommage à Metallica Alcoholica. Ce même soir, les festivaliers pourront rire un bon coup avec l’humoriste Alex Roy dès 21 h et danser sous les airs de deep house, de dubstep et d’EDM du DJ Brochu.

Pour la soirée du samedi, le Duo All Dress, un coverband en formule acoustique, réchauffera la foule avant les traditionnels feux d’artifice et la prestation flamboyante du groupe Famous, qui en mettra plein la vue avec sa revue musicale des années 80 à aujourd’hui. La soirée se clôturera avec Légion 90, une formule qui rassemble les emblématiques groupes québécois Noir Silence, les Vilains Pingouins et les Frères à Ch’val.

Des activités pour toute la famille

Toutes les tranches d’âge se retrouveront dans la programmation du Festival du Bûcheux. Les enfants auront beaucoup de plaisir au pique-nique familial du vendredi 26 août où ils pourront également profiter d’une prestation d’un magicien. Le Village de Pistoc, avec ses jeux gonflables et la mini-ferme Napolie, les comblera également. Petits et grands seront aussi attirés par le Défi-Évasion, le lancer de la hache avec Tomahawk Québec, une prestation de cascades de BMX ainsi que la compétition du Circuit Hommes Forts. De plus, il sera possible de visiter le tout nouveau Laboratoire Créatif de l’École secondaire de La Rencontre.

Comme «on ne change pas une recette gagnante», certaines activités sont maintenant des incontournables pour le Festival du Bûcheux. Parmi celles-ci, la tire de chevaux, la visite en usine, qui sera cette année à l’usine de lambris de Maibec, la 40e parade du festival, les compétitions sportives telles que le tournoi de volley-ball de plage et le tournoi de balle «Harold Bélanger», les séances de danse en ligne et les expositions de machinerie et de produits artisanaux.

Pour consulter la programmation complète, il faut se rendre sur le site internet : www.festivaldubucheux.ca.