Les Portes ouvertes Mangeons local débutent dans le Bas-Saint-Laurent

Après deux années de pause, la formule des portes ouvertes sur les fermes du Québec, organisées par l’Union des producteurs agricoles (UPA), a été revisitée : elle prend maintenant racine sous l’égide du mouvement Mangeons local plus que jamais! La saison de visites de fermes débute partout au Québec. Au Bas-Saint-Laurent c’est un rendez-vous le 21 août pour les Portes ouvertes Mangeons local.

Les Portes ouvertes Mangeons local se tiennent désormais durant la saison estivale, sur une trentaine de fermes au Québec, et elles sont répertoriées dans un calendrier d’activités disponible dans l’application Mangeons local. Ainsi, les producteurs hôtes peuvent faire visiter leurs fermes en tenant compte de la saisonnalité de leurs récoltes.

Ayant découvert les attraits du tourisme interrégional et le plaisir d’acheter local pendant la pandémie, les Québécois en redemandent. Grâce à ce calendrier, ils peuvent planifier leurs escapades estivales pour sillonner notre magnifique territoire à la recherche de ces rendez-vous inégalables avec des producteurs passionnés.



«Les producteurs et productrices agricoles du Bas-Saint-Laurent offrent aux consommateurs une grande variété de produits qui traduisent toute leur passion pour l’agriculture. Les Portes ouvertes sont une occasion pour la population d’aller échanger avec eux et découvrir la fierté qui les habite pour leur profession. Nous souhaitons que les liens qui se créent insistent les citoyens à privilégier les produits locaux», mentionne Gilbert Marquis, président de la Fédération de l’UPA du Bas-Saint-Laurent.

Le public est invité à aller à la rencontre des propriétaires de la Distillerie Fils du Roy, Jonathan Roy et Hélène Dumont de Saint-Arsène, le dimanche, 21 août de 10 h à 16 h. Au programme : des activités qui plairont aux petits curieux et aux grands gourmands, des visites, des ateliers, des kiosques de produits locaux, des dégustations, un jeu Kasscrout et du maquillage pour enfants.

Afin de gérer plus adéquatement l’affluence et pour pallier d’éventuels imprévus, les gens sont encouragés à s’inscrire en ligne (https://mangeonslocal.ca/event/159), bien que l’entrée demeure gratuite pour tous les participants. Chaque inscription permet d’ailleurs de participer au concours Gagnez un séjour Mangeons local.