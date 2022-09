Une programmation festive pour la Bastringue d’automne

En collaboration avec le comité des loisirs de Saint-Jean-de-Dieu et plusieurs partenaires locaux, le comité organisateur de la 2e édition de la Bastringue d’automne présente la programmation de cette journée familiale, traditionnelle et festive qui prendra place sur le site de la Maison d’Auteuil de Saint-Jean-de-Dieu au 33, rue Principale Nord le samedi 17 septembre de 10 h 30 à minuit.

Le samedi 17 septembre, le site ouvrira ses portes à 10 h 30, l’entrée est gratuite pour tous. La population est invitée à commencer la journée en profitant du point de vente du Caf St-Jean qui proposera du café, des produits de boulangerie et viennoiseries. Les visites guidées de la Maison d’Auteuil seront également offertes de 10 h 30 à midi et de 13 h à 15 h. À compter de 11 h 30 jusqu’à 13 h 30, les enfants seront conviés au kiosque de Marie-libellule pour une séance de maquillage. Les fermières tiendront aussi leur kiosque toute la journée.

À partir de midi, la population pourra profiter d’un diner musical hot dog BBQ et blé d’Inde avec le talentueux accordéoniste traditionnel Robin Servant. Les tours de carriole en chevaux débuteront à 12 h 30 et se poursuivront en après-midi. Les parents et les enfants de la région sont conviés à ne pas manquer le spectacle d’Atcoum «c’est parti» à 14h au fenil de la grange d’Auteuil. À 14 h se dérouleront aussi des démonstrations et concours amicaux d’habiletés pour ensuite faire place au spectacle du groupe de musique traditionnelle la Queue du loup à 15 h. Le public pourra également visiter ou revisiter l’exposition photographique «Agriculture d’autrefois» dans la MRC des Basques.

La population est invitée à réserver et se procurer leurs billets pour un souper méchoui qui sera servi à 17 h 30 sous un chapiteau. Les billets sont en vente au 418 963-3205 ou par courriel à [email protected] À 20 h 30 aura lieu le spectacle du conteur Marc-André Fortin dans le fenil de la grange d’Auteuil qui se transforme pour l’occasion en salle de spectacle au cachet unique. Pour terminer cette journée mémorable en musique, le restaurant le Gueuleton invite la population au spectacle du groupe Junior Vintage à 22h sur sa terrasse. La programmation complète est disponible sur la page Facebook de la Bastringue d’automne.