Les rottweilers en liberté à Rivière-Bleue ont été relocalisés

Les résidents de Rivière-Bleue peuvent enfin se promener sans peur dans leur municipalité. Les trois rottweilers qui déambulaient depuis plusieurs semaines dans les rues, effrayant les citoyens, ont enfin été saisis par la municipalité et relocalisés.

Le maire, Claude Pelletier, a confirmé que les chiens ont été recueillis par un éleveur situé à Cacouna. «Le propriétaire des chiens a été rencontré. Si jamais on s’aperçoit qu’il a d’autres chiens, on va les saisir et ça peut aller jusqu’à leur euthanasie. Il en est averti, on le surveille», convient-il. Il raconte que les gens étaient vraiment préoccupés par les rottweilers en liberté. Durant leur cavale, ils ont notamment tué des lapins chez un voisin.

D’après M. Pelletier, la municipalité voulait intervenir avant qu’un évènement tragique arrive. Les citoyens ont déploré la lenteur à laquelle les choses ont été prises en charge, mais le maire assure qu’il faisait tout en œuvre pour régler la situation. Il mentionne la complexité d’agir dans un contexte où aucun cas de morsure n’a été rapporté.

Concernant le propriétaire, aucune autre sanction plus sévère ne lui sera attribuée autre que l’interdiction d’avoir des chiens. Si ce dernier venait à retracer ses chiens et en reprendre possession, Claude Pelletier assure que la municipalité sera prête à intervenir plus rapidement.