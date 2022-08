Projet Medway : mise en demeure contre la Ville de Rivière-du-Loup 

Le résident de la rue Saint-Louis et porte-parole d’un groupe de citoyens inquiets et opposés par l’éventuelle construction du Groupe Medway au centre-ville, Pierre Landry, a adressé une mise en demeure à la Ville de Rivière-du-Loup, ce vendredi 5 aout. Il soutient que le projet, dans son ensemble, «contrevient à de nombreux articles du règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)» de la Ville.

Dans son document, transmis aux médias, Pierre Landry soulève 10 articles du règlement, lesquels seraient, selon lui, non respectés par la démolition de l’édifice à logements, par le déménagement de la maison patrimoniale et par l’intégration du Complexe santé Rivière-du-Loup.

En se basant sur un article du PIIA, il écrit notamment que la maison patrimoniale devrait rester sur sa fondation actuelle, puisque «les bâtiments qui font partie d’un ensemble d’intérêt historique ou patrimonial doivent demeurer sur leur site originel». Il souligne aussi que «les arbres de valeur doivent être conservés», déplorant le déménagement causera inévitablement des coupes.

Toujours selon M. Landry, d’autres articles dudit règlement ne seraient pas respectés par l’intégration du nouveau bâtiment de 9 étages dans le secteur visé. Celui-ci fait entre autres état que «le gabarit des nouvelles constructions doit être semblable à celui des autres bâtiments du secteur représentatifs du patrimoine architectural du centre-ville» et que «la largeur de la façade du nouveau bâtiment ne présente pas de différences significatives par rapport à celle des bâtiments du secteur représentatifs du patrimoine architectural du centre-ville».

Enfin, le citoyen regrette que l’immeuble à logements soit démoli pour laisser place à un stationnement, puisque «la démolition d’un bâtiment demeure un recours ultime», selon le règlement municipal en vigueur.

«DEMANDES NON RECEVABLES»

Pierre Landry demande aux membres du comité de démolition et aux membres du conseil municipal, appelés à rendre une décision au sujet des demandes de démolition déposées par Medway, à reconnaître que celles-ci sont non recevables et à les rejeter de facto.

Notons que le citoyen avait amené ses points lors de la plus récente audition publique du 3 aout, soutenant que le dossier devrait être fermé dès maintenant.

«Est-ce que la Ville va faire respecter ses propres règlements ou va-t-elle favoriser un privé, un projet immobilier privé?», avait-il alors lancé. Il n'avait pas non plus exclu que des recours légaux pourraient être entrepris dans ce dossier, en entrevue avec les médias.

À ce moment, les membres du comité de démolition n’avaient pas fait de cas de cette sortie particulière, rappelant simplement que les questions liées au PIIA allaient faire l’objet d’une procédure ultérieure avant l’octroi des permis de démolition.

Pierre Landry estime que les autorités se heurteront éventuellement à la nécessité de s’assurer que le projet immobilier dans son ensemble est conforme aux règlements qui régissent le PIIA. Ces questions, martèle-t-il, devraient être réglées dès maintenant, puisque la procédure actuelle alimente une incompréhension et une colère chez les citoyens concernés.