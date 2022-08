Entraves dans le secteur de la rue Alfred-Fortin et du chemin des Raymond

Les automobilistes de la route qui emprunteront le secteur du chemin des Raymond, près de l'intersection avec la rue Alfred-Fortin, croiseront une entrave, ce lundi 8 aout. Le pavage de courts tronçons de rue sera alors réalisé.

Les travaux s’amorceront sur la rue Alfred-Fortin, de part en part de l’intersection avec le chemin des Raymond, a informé la Ville de Rivière-du-Loup. La circulation automobile sera gérée à même l’intersection, selon l’avancement de la machinerie.

Les travailleurs se dirigeront ensuite un peu à l’ouest sur le chemin des Raymond, pour repaver la rue là où une excavation a été réalisée dernièrement pour installer une entrée de service. La voie sera donc à nouveau fermée entre les rues Gérard-Lapointe et de la Vérendrye et un court détour redirigera simplement la circulation via les rues Gérard-Lapointe, Rosaire-Gendron et Joseph-Viel.