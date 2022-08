Journée champêtre à l’espace pont couvert de Saint-Jean-de-La-Lande

Pour une 10e année, le Comité des loisirs de Saint-Jean-de-La-Lande, en collaboration avec la municipalité, organise une journée festive, ce 20 août, à l’espace pont couvert. Cette année, l’événement prendra un air de journée champêtre avec une foule d’activités gratuites pour toute la famille.



Les activités débuteront dès 9 h. Une vente de garage collective se tiendra à l’intérieur du pont couvert. Différents articles seront en vente : artisanat, produits de l’érable, brocante, etc. Le marché mobile, commerce d’alimentation roulant qui offre des produits locaux et régionaux, sera sur place.

À compter de 10 h 30, un cours de stretching-cardio sera donné par Antonio Coulombe, massothérapeute sportif nouvellement établi dans la municipalité. Dès 11 h 30, Christine Landry, résidente de Saint-Jean-de-La-Lande, offrira un moment musical guitare et voix. Les élus municipaux seront sur place ainsi que les bénévoles de la bibliothèque pour rencontrer et informer les visiteurs.

Il y aura aussi des jeux de Kermesse pour toute la famille et des jeux gonflables pour les tout-petits. Il sera possible de se nourrir sur place ou de profiter du service de restauration offert par une cantine de la municipalité à proximité du pont.



L’accès au site est gratuit. L’activité à l’espace pont couvert, situé au 607, Rang 6 à Saint-Jean-de-La-Lande à l’intersection du Rang 6 et Route du Lac Baker, se déroulera beau temps ou mauvais temps.



Les gens de partout sont invités à participer à cette journée champêtre qui se veut une occasion de venir faire des rencontres, des trouvailles et de visiter un des rares ponts couverts entièrement restauré encore existant au Québec.