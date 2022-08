Une délégation conservatrice en tournée au Québec visite la circonscription

La cheffe du Parti conservateur du Canada, Candice Bergen, a visité la circonscription de Bernard Généreux, député de Montmagny―L’Islet―Kamouraska―Rivière-du-Loup, plus tôt cette semaine.

Elle a visité deux entreprises de la circonscription le mercredi 27 juillet, soit Premier Tech basée à Rivière-du-Loup et Solutions Novika à La Pocatière. «J’aimerais remercier chaleureusement Bernard et ses collègues d’avoir accueilli notre équipe conservatrice au Québec, cette semaine. Nous avons eu des réunions productives pour écouter les préoccupations des Québécois concernant les moyens employés par les libéraux et le NPD pour rendre leur vie moins abordable. Nous avons aussi rencontré Premier Tech et Solutions Novika, des entreprises avec une véritable culture de l’innovation. Après avoir passé quelques jours avec mes collègues conservateurs au Québec, je suis plus convaincue que les conservateurs sont unis et prêts à donner aux Canadiens le gouvernement qu’ils méritent», affirme Candice Bergen.

Le député Bernard Généreux indique que plusieurs de ses collègues sont venus parfaire leur apprentissage du français au Collège Sainte-Anne-de-la Pocatière. Lors de cette tournée au Québec, la cheffe conservatrice Candice Bergen était accompagnée de plusieurs députés du Parti conservateur, dont Ryan Williams, Stephen Ellis, Brad Vis, Brad Redekopp, Jasraj Singh Hallan, Tracy Gray, Marc Dalton, Rick Perkins, Michelle Ferreri, Doug Shipley, Scot Davidson, John Brassard et Rachael H. Thomas.