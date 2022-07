Un retour réussi pour le Festival du Bœuf de Saint-Clément

Du 21 au 24 juillet a eu lieu la 33e édition du Festival du Bœuf à Saint-Clément qui a été un réel succès. Après trois ans de longue attente, les festivaliers étaient nombreux à participer aux festivités. Près de 600 personnes ont profité du festival.

Le festival a commencé avec une soixantaine de joueurs qui se sont réunis au Centre des Loisirs de Saint-Clément pour un tournoi de poker remporté par Françoise Paré, Nicole Bouger et Gilbert Courbron.

Le lendemain, un atelier de peinture pour les jeunes avec l’artiste Valier Santerre a eu lieu, ainsi qu’un tournoi de fer et une projection de film. Plus tard dans la soirée de vendredi, les festivaliers étaient invités à venir danser sous le chapiteau alors que Sébastien Laplante et les Rockers Panels ont enflammé la piste de danse.

Le samedi, tous étaient conviés pour un déjeuner de crêpes organisé par l’organisation des Parents-participants. Sur le site du Festival, les personnes présentes ont pu participer au Défi du cultivateur, à une séance de yoga et à un atelier de cerfs-volants concocté par Anima-Fun. Cette magnifique journée s’est conclue par une soirée festive avec Some Duo et Les Chiens de ruelle en concert.

Après cette soirée, les festivaliers étaient conviés dimanche matin à un délicieux brunch préparé par le restaurant Le Petit Régal. Dans la journée, tous ont pu participer à un tournoi de Spikeball, au Golf au Bœuf, à de la danse en ligne et à un spectacle de magie. Le Festival s’est conclu en musique avec Marc Bélanger et DJ Raph Caron. Il y a aussi le Salon des P’tites Trouvailles qui a mis en lumière les talents des artisans de la municipalité toute au long de la fin de semaine.