Promotion Kamouraska confirme son visage touristique

L’assemblée générale annuelle de Promotion Kamouraska tenue le 7 juillet dernier confirme la volonté de l’organisme de prendre un virage exclusivement touristique. Avec un nouveau nom, Tourisme Kamouraska travaillera activement à la mise en place des recommandations contenues dans la planification stratégique élaborée en collaboration avec la MRC de Kamouraska.

Dans le cadre de la mise en œuvre et du suivi de la planification stratégique en tourisme, Tourisme Kamouraska contribuera notamment au développement touristique des secteurs mycologique, généalogique et gourmand. «Notre objectif est de développer un tourisme durable et de s’associer à l’essor économique et culturel de la région», a résumé le président de Tourisme Kamouraska, Gervais Darisse.

Tourisme Kamouraska continuera d’assumer la gestion complète des opérations liées à l’accueil et à l’information à la Maison du Kamouraska située à La Pocatière. De plus l’organisme continuera de remplir ses mandats, notamment en participant à la mobilisation et à la concertation des différents acteurs du milieu touristique de la région, en réalisant le guide du Kamouraska et en faisant la promotion touristique sur les principaux médias sociaux et sur le site Internet www.tourismekamouraska.com.

DE BONS RÉSULTATS

En dépit de la pandémie de COVID 19 qui était toujours présente, plus de 33 400 personnes ont franchi la porte de la Maison du Kamouraska en 2021. «Nous sommes revenus au niveau des années 2017 et 2018», a mentionné Yvonne Tremblay, directrice générale de Tourisme Kamouraska. Le bureau de La Pocatière a été ouvert tous les jours de la saison estivale, soit 110 jours.

Au chapitre financier, les résultats sont excellents. L’an dernier, Promotion Kamouraska a réalisé un excédent de 65 049 $ comparativement à 44 464 $ l’année précédente.

«Je suis très heureux de ces résultats et du déroulement de l’assemblée générale annuelle, même si toutes les municipalités du territoire n’étaient pas représentées», a déclaré M. Darisse.

L’AGA a, de plus, été l’occasion d’apporter certaines modifications aux règlements généraux. Soulignons, notamment, que le nombre d’administrateurs passe de 11 à 9. Michel Dumais, généalogiste rattaché aux Archives de la Côte-du-Sud, et Doris Girard, présidente et directrice de Parcours Fil Rouge ont été élus sur le conseil d’administration. Outre M. Darisse, M. Dumais et Mme Girard, le conseil d’administration sera composé de Nancy Saint-Pierre, Annick Briand, Viviane Métivier et de François Landry, Jean-Pierre Tirman et Jean-François Fortin.