Une sensibilisation des plaisanciers à la protection des bélugas

Que faire lorsque les bélugas s’approchent d’une embarcation? Pour une 7e année, Pêches et Océans Canada, Parcs Canada, le Réseau d’observation de mammifères marins (ROMM) et le Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins (GREMM) joignent leurs efforts pour sensibiliser le public au béluga du Saint-Laurent et informer les plaisanciers aux comportements à adopter en leur présence.

Cet été, ils parcourront les différents points de mise à l’eau des deux côtés de l’estuaire et autour du fjord pour rencontrer et discuter avec les adeptes de voile, de bateau à moteur, de kayak et de planche à pagaie des comportements à adopter sur l’eau pour protéger les bélugas. En mer, les agents des pêches et les gardes de parc patrouilleront ensemble dans les secteurs très fréquentés par le béluga et les plaisanciers entre le 25 juillet et le 5 août. Experts et excellents vulgarisateurs, c’est avec plaisir qu’ils répondront aux questions de ceux et celles qui croiseront leur route sur l’eau.

PRENEZ-EN SOIN, GARDEZ VOS DISTANCES

Cette patrouille a lieu dans le cadre de la campagne de sensibilisation sur le béluga, «Prenez-en soin, gardez vos distances» qui s’adresse aux plaisanciers à voile et à moteur ainsi qu’aux adeptes de sports à pagaie qui choisiront de naviguer cet été parmi les paysages grandioses de l’estuaire du Saint-Laurent et du fjord du Saguenay. Ils se trouveront aussi en plein cœur de l’habitat des bélugas du Saint-Laurent, une espèce en voie de disparition. Les bélugas utilisent intensivement les secteurs du fjord du Saguenay et de son embouchure, les régions de Charlevoix et de la Haute-Côte-Nord ainsi que la rive sud du Saint-Laurent entre Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Simon.

POURQUOI PROTÉGER LE BÉLUGA?

La haute saison de navigation de plaisance coïncide avec celle où les femelles bélugas donnent naissance, nourrissent et élèvent leur nouveau-né. Chaque embarcation a son potentiel de dérangement. En présence d’embarcations, à moteur ou non, les bélugas peuvent modifier leur plongée ou interrompre leurs activités, ce qui nuit à leur alimentation, leur santé et leur reproduction ainsi qu’à la survie des jeunes bélugas. Plus que jamais, les bélugas ont besoin d’espace et de tranquillité. C'est la raison pour laquelle il est important de garder ses distances. C’est le meilleur moyen de les protéger.

EN DIRECT SUR FACEBOOK

Le 27 juillet, en direct de la page Facebook du parc marin du Saguenay–Saint-Laurent, un plaisancier et un garde de parc échangeront sur la navigation dans l’habitat des baleines. Ils aborderont divers sujets : comment naviguer en présence de bélugas et quoi faire pour protéger cette espèce tout en pratiquant son loisir de prédilection.