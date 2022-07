Des estrades combles pour la 25e Super démolition de Saint-Antonin

Après deux années consécutives de pause, le public était au rendez-vous le samedi 16 juillet pour la 25e Super démolition de Saint-Antonin. L’organisateur et directeur des loisirs de la Ville de Saint-Antonin, Stéphane Bourassa estime la foule à entre 2 700 et 2 800 personnes dans les estrades Berger, alors que tous les bracelets ont été vendus à peine 30 minutes après le début de l’événement.

«Les gens ont été fidèles à la Super démolition. Nous n’avons pas le nombre exact de spectateurs puisque les enfants n’avaient pas besoin de bracelet pour entrer sur le site. Les estrades étaient pleines à craquer», rapporte Stéphane Bourassa.

L’événement a pu compter sur la présence de 65 véhicules inscrits, modifiés par des passionnés de mécanique et de démolition. Ils ont participé à des courses de démolition de véhicules de 4, 6 et 8 cylindres, de minifourgonnettes et de camionnettes. Le tout se déroulait sous la supervision des équipes du Service de sécurité incendie de la Ville de Saint-Antonin et des paramédics présents sur les lieux. La capacité des estrades est réduite de moitié pour limiter les risques lorsque des débris sont projetés hors de l’arène.

«Cette année, nous avons enregistré une baisse du nombre de véhicules participants, mais les pilotes ont donné tout un spectacle à la foule. Les gens en ont eu plein les yeux et les oreilles et ils ont retenu leur souffle à quelques reprises», ajoute l’organisateur. Les gagnants des différentes catégories se sont partagé près de 13 000 $ en bourses.

Pour le moment, l’organisation compile toujours ses dépenses et il est encore trop tôt pour confirmer le montant qui reviendra à la Corporation des loisirs de Saint-Antonin. «Tout coute plus cher et nos dépenses ont bondi, mais on sait déjà que nos revenus seront bons avec la participation des spectateurs», indique M. Bourassa.

Cet événement, réalisé au profit de la Corporation des loisirs de Saint-Antonin, sert à financer les infrastructures et sportives de la Ville. La construction d’un nouveau centre sportif et l’aménagement d’un toit sur la patinoire extérieure font partie des projets à réaliser.