La qualité de l’eau des plages excellente dans la région

Les plages de la région se démarquent par la qualité excellente de leur eau. Les vacanciers pourront donc en profiter pour se rafraichir sans soucis.

Au cours du mois de juin et des dernières semaines, le programme Environnement-Plage du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec a dévoilé les cotes bactériologiques des plages publiques et de l’eau de baignade de la région du Bas-Saint-Laurent.

Ainsi, la plage municipale de Dégelis, la plage municipale de Pohénégamook, la plage du Camp musical de St-Alexandre, la plage municipale de St-Juste-du-Lac, la plage municipale de Notre-Dame-du-Lac et la plage municipale de Cabano ont été notées «A», soit la meilleure cote possible.

Pour l’instant, la plage municipale Bon Aire de Packington n’a pas été testée, mais un échantillonnage est prévu. Le résultat risque d’être dévoilé au cours de l’été.

Les examens de l’eau se déroulent de la mi-juin à la fin août. Certaines plages participantes indiquent parfois la qualité de leur eau de baignade au courant de la saison estivale à la suite de tests additionnels. Les usagers peuvent donc se référer à leur site afin de connaître les résultats des plus récents tests de l’eau.

Rappelons aussi qu’à tout moment, il faut éviter de boire l’eau de baignade, malgré l’excellence de sa cote bactériologique.