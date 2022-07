Le Complexe santé Rivière-du-Loup du Groupe Medway franchit une étape de plus

Le Groupe Medway informe la population que le projet du Complexe santé Rivière-du-Loup poursuit les étapes nécessaires à sa réalisation. L’entreprise a déposé des avis d’intention de démolition pour le 27-29 et 31-33, rue Saint- Louis.

Bien que la procédure prévoie l’obligation de déposer un avis d’intention de démolition, le bâtiment sis au 31-33, rue Saint-Louis sera déplacé à proximité, soit sur le terrain vacant du 4, rue Sainte-Anne.

Le Groupe Medway affirme que «toutes les précautions nécessaires seront prises lors de cette opération compte tenu de la valeur patrimoniale exceptionnelle de cette résidence».

Au cours de la saison estivale, plusieurs étapes se succèderont, telles qu’une consultation publique et le dépôt des plans de construction pour la relocalisation de la maison patrimoniale prévue au mois d’août. De plus, conformément à l’engagement pris, une présentation publique du projet aura lieu ultérieurement, avant le début des travaux de construction. Il est actuellement prévu que le complexe santé ouvre ses portes à l’été 2024.

«Ce projet a été développé afin de répondre à des besoins locaux réels et c’est dans cette perspective que nous l’envisageons. En effet, il viendra bonifier les services à la population, notamment en améliorant l’accessibilité aux services de santé et la disponibilité de logements pour tous avec l’ajout de 134 logements, et ce, tout en contribuant à l’économie locale», a déclaré Yan Boudreau, président du Groupe Medway.

Pour la réalisation du présent projet à Rivière-du-Loup, qui représente un investissement de plus de 65 M$, Medway «s’est engagé à communiquer de façon régulière et transparente afin que la population soit informée des étapes du projet.»

À noter que le Complexe santé Rivière-du-Loup a soumis une offre de 11,7 M$ au CISSS du Bas-Saint-Laurent pour la relocalisation du CLSC de Rivière-du-Loup, prévue pour le 1er avril 2024. Le CLSC pourrait ainsi être inclus dans le projet de construction de neuf étages projeté près du parc des Chutes à Rivière-du-Loup, sur la rue Saint-Louis. La durée de bail sera de 10 ans avec une option de renouvellement annuel pour 10 années supplémentaires.