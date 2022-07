Les loisirs s’éclatent à Trois-Pistoles

Cet été à Trois-Pistoles, il y a de quoi faire et bouger. Trois nouveautés en loisir seront offertes à la population pour promouvoir la pratique d’activités physiques et favoriser l’adoption de saines habitudes de vie.

C’est une première: le Stade de baseball Paul-Émile-Dubé sera ouvert pour y jouer librement tous les dimanches entre 17 h et 20 h et ce, jusqu'au 28 août inclusivement pour les Dimanches au Stade. Pour en profiter, il suffit d'apporter son équipement, son entrain et inviter ses proches pour quelques heures de plaisir!

L’autre nouveauté est la mise en place du Coffre à jouer, situé aux abords de l'Aire de jeux Adrien-Côté. Ce projet offre la possibilité d'emprunter gratuitement divers équipements sportifs dont des ballons de soccer ou de basketball, des raquettes et des balles de tennis, des spikeballs, des bâtons de hockey et plus encore. Une grande étendue d’équipements est mise à la disposition de la population. Le tout sera accessible du lundi au vendredi sur les heures de travail des ressources en loisir, il est aussi possible de réserver en communiquant avec Geneviève Renart, directrice des loisirs, en composant le (418) 851-1995 poste 4244 ou par courriel à [email protected]

La troupe de cirque Flip Top sera de retour à Trois-Pistoles le 25 juillet prochain. Pour l’occasion, ils visiteront le service de terrain de jeux pour y présenter des ateliers variés. Puis, le soir dès 19 h au Parc Janine-G.-Martin (situé à l’angle des rues du Parc et Père-Nouvel), il sera possible d’assister à un spectacle gratuit du duo d’artistes. En cas de pluie, le spectacle sera déplacé à l’Aréna Bertrand-Lepage (situé au 104, rue Roy). Pour plus de confort, il faut apporter une chaise ou une couverture.