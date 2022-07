Entrave du boulevard Armand-Thériault à compter du 18 juillet

Afin de réparer un branchement privé à la conduite d’égout, la Ville de Rivière-du-Loup annonce qu’elle doit fermer le boulevard Armand-Thériault à compter du lundi 18 juillet, des rues Frontenac à Saint-Henri, afin de permettre aux employés du Service technique et de l’environnement de procéder aux travaux requis.

Le chantier débutera tôt le matin et devrait durer deux jours. La signalisation redirigera pendant ce temps les usagers de la route vers un détour empruntant les rues Frontenac, Saint-Pierre et Saint-Henri. Des signaleurs seront sur place, notamment pour faciliter l’accès à l’hôpital depuis l’intersection Saint-Henri.

Il est à noter que la circulation locale sera autorisée jusqu’aux limites du chantier, situé vis-à-vis le 358, boulevard Armand-Thériault. Ainsi, il sera toujours possible de rallier l’hôpital via les rues de Chauffailles et des Mélèzes.

La Ville remercie les usagers de la route de leur habituelle collaboration et les invite à la prudence et à la vigilance aux abords des chantiers.