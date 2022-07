Bilan de mi-saison 2022 en assurance récolte au Bas-Saint-Laurent

La Financière agricole du Québec présente le bilan de mi-saison en assurance récolte pour la région du Bas-Saint-Laurent. Ce bilan décrit les conditions climatiques et leurs effets sur les cultures produites dans cette région en date du 5 juillet 2022.

Le bilan fait également le point sur la survie à l'hiver des plantes pérennes, des abeilles, de l'ensemencement et du développement des cultures annuelles, ainsi que sur le déroulement des premières récoltes.

Ainsi, les conditions climatiques hivernales étaient relativement favorables à la survie des plantes pérennes. Une mortalité importante des abeilles à cause du varroa a été observée ainsi que des températures fraîches du printemps chez plusieurs producteurs. D’importantes précipitations de neige ont nécessité des travaux de pelletage des tubulures de plusieurs acériculteurs.

Un bon rendement de sirop d'érable a été obtenu pour la majorité des acériculteurs malgré un départ lent et tardif de la récolte. Les semis ont été réalisés jusqu'au 25 mai dans de très bonnes conditions de sol en raison des faibles précipitations du début de la saison. Les précipitations abondantes et fréquentes ont, par la suite, obligé les producteurs à repousser la préparation des sols et les semis jusqu'aux dates limites de semis.

Plusieurs prorogations de date limite de semis ont été accordées. Un développement normal des champs semés avant le 25 mai ont été aperçu, mais l'excès de pluie a retardé et affecté le développement des autres. Le rendement prévu de la première fauche de foin est supérieur à la normale malgré les fréquentes précipitations rendant la récolte difficile pour les producteurs. La qualité du foin anticipée se trouve inférieure à la normale. Il y a une bonne repousse du foin et des pâturages.

Pour en connaître davantage sur l'état des cultures des différentes productions couvertes par le Programme d'assurance récolte : www.fadq.qc.ca/salle-de-presse/bulletins-dinformation/etat-des-cultures/2022

«Ce bilan présente un portrait de l'état des cultures de la mi-saison et des conséquences climatiques sur celles-ci. Dans l'éventualité où les rendements ou la qualité d'une récolte ne seraient pas présents, les producteurs peuvent compter sur le Programme d'assurance récolte, de même que sur l'accompagnement professionnel de notre personnel dévoué et à l'écoute» confie le directeur territorial, Alain Proulx.