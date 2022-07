Une autre édition réussie pour le Triathlon Pohénégamook

Les 2 et 3 juillet dernier se tenait la 7e édition du Triathlon Pohénégamook. Ce sont près de 230 participants et leurs familles qui se sont présentés dans la région.

L’événement encore une fois été une réussite. La belle température était au rendez- vous et les vents du samedi soir ne se sont heureusement pas transportés dimanche matin, offrant ainsi un lac très accueillant pour les participants.

La portion vélo et course à pied se sont pour leur part déroulés dans une ambiance très festive et sous les encouragements des centaines de spectateurs présent sur place.

L’objectif «Découverte» du Triathlon Pohénégamook a également été une réussite cette année. Plus d’une vingtaine de personnes se sont présentés à la conférence «Mon premier triathlon» ainsi que la clinique de transition et de nage en eau libre.

En plus, le nombre d’inscription jeunesse a pratiquement doublé cette année en accueillant près de 50 jeunes aux différentes épreuves de l’après-midi. Le volet course à pied a également connu une augmentation avec 40 participants. Puisque le triathlon ne peut rejoindre tout le monde, l’organisation est très heureuse d’offrir ce volet et souhaite continuer à y accueillir de plus en plus de participants.

Finalement, l’organisation aimerait remercier ses 90 bénévoles et ses partenaires qui ont permis encore une fois de tenir un événement sans faille. Le Triathlon Pohénégamook ne pourrait être ce qu’il est aujourd’hui sans leur support et leur appui. L’organisation leur est très reconnaissant.