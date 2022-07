Célébration des 90 ans de l'école d'immersion française à Trois-Pistoles

L'école d'immersion française de l'Université Western reprend ces programmes en présentiel à Trois-Pistoles. Cette année marque le 90e anniversaire de l’école, qui offre le plus ancien programme d'immersion française de ce genre en Amérique du Nord.

«Toute la communauté a adopté l’école. C’est quelque chose dont ils sont très fiers» confie Kathy Asari, directrice de l’école. Elle ajoute que le succès des programmes ne serait pas possible sans le soutien continu de la communauté. Pour dire merci aux citoyens et surligner leur rôle primordial dans l’accueil des étudiants, l’école a le plaisir d’inviter le public à deux événements à l’occasion du 90e anniversaire de l’école.

La première activité permettra de célébrer les 90 années de transmission de culture en français par une soirée «Histoires à raconter» qui se déroulera le 27 juillet à 19 h à la cafétéria de l’école secondaire de Trois-Pistoles. Lors de cette soirée l'école souhaite donner la parole aux familles hôtesses, présentes et passées, et à toute la communauté d'accueil trois-pistoloise qui, depuis si longtemps, ouvrent leur porte et leur cœur à une population étudiante.

L’école invite donc familles et communauté à une soirée d’échanges en toute simplicité qui mettra de l’avant l’expérience d’accueil. Au programme se trouve une diffusion d’un court documentaire sur l’expérience d’accueil, d’échanges et des invités surprise.

Le second évènement se tiendra le 29 juillet à l’église de Trois-Pistoles à 19 h 30 pour un concert donné par Marc Hervieux. Ce spectacle se veut un hommage aux familles et à la communauté pour tant d’années d’accueil à Trois-Pistoles. Les billets sont gratuits pour les citoyens pistolois. Chaque famille a droit à deux billets, et les familles hôtesses peuvent en avoir trois. Les résidentes peuvent chercher leurs billets au bureau de l’école (2e étage de l’école secondaire de Trois-Pistoles) aux deux dates suivantes : le 12 juillet de 13 h à 20 h et le 13 juillet de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h (une preuve d’adresse sera demandée). Les familles hôtesses n’ont pas besoin de chercher leurs billets, ces derniers leur seront livrés.Pour les non-résidentes un achat maximum de 2 billets par personne est permis au coût de 20$. Pour eux, les billets seront en vente au même endroit, mais aux heures suivantes : 19 juillet de 9 h à 12 h, 13 h à 17 h et 18 h à 20 h.

«Qu'une institution comme celle-ci dure 90 ans est un témoignage extraordinaire de l'engagement de tant de personnes», indique John Doerksen, prévôt par intérim et vice-président (académique) de l’Université Western.

Pour en savoir plus sur les événements, il faut contacter l’école d’immersion française au (418) 863-7727 et [email protected]