Fin des problèmes téléphoniques dans certaines installations du CISSSBSL

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent tient à informer la population que les problèmes avec les systèmes téléphoniques de certaines de ses installations situées dans les MRC de Kamouraska, de Rivière-du-Loup, du Témiscouata et des Basques sont maintenant résolus.

Après 24 heures de difficulté, la situation est revenue à la normale. Pendant cette journée il a été difficile de rejoindre les installations du CISSSBSL puisque les lignes entrantes étaient affectées par une panne hors de son contrôle.

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent s’est excusée des inconvénients causés par cette panne et a demandé aux usagers de reporter leurs appels à plus tard ou de contacter le 911 en cas d’urgence. Le fournisseur de services téléphoniques à travailler à corriger la problématique le plus rapidement possible.