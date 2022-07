Plus de 200 exposants attendus au Car show event de Saint-Joseph-de-Kamouraska

À un peu moins de deux semaines de l’évènement «Car show event», plus de 200 exposants ont confirmé leur présence à St-Joseph-de-Kamouraska pour le 23 juillet. L’exposition de voitures organisée par Jean-Philip Brousseau ainsi que son père Steve est prévue dans le cadre du centième anniversaire de la municipalité.

Des voitures d’autrefois, des sportives, des automobiles modifiées et des poids lourds seront mis de l’avant lors de l’évènement qui amassera des fonds au profit de l’Association du cancer de l’est du Québec. Après deux ans sans se rassembler, le promoteur sent l’engouement envers son exposition.

«Les gens ont grandement répondu, nos partenaires et commanditaires sont derrière nous quelques surprises sont aux rendez-vous. Toute l’équipe est très heureuse à ce jour du déroulement et des préparatifs de notre événement. Comme on dit ça va bien et ça va bien aller!», confie Jean-Philip Brousseau.

Rappelons que l’entrée est à contribution volontaire et l'entièreté des sommes seront remis à l'Association, même les sous récupérés des consignes de canettes. Des kiosques de différents partenaires seront érigés sur place, de la nourriture et des breuvages seront disponibles. Le rendez-vous est donné le 23 juillet au 307 rue des Loisirs à Saint-Joseph-de-Kamouraska, de 10 h à 16 h.

Toute personne souhaitant exposer un véhicule peut communiquer avec le promoteur Jean-Philip Brousseau au (418) 551-4969 et par courriel au [email protected] ou avec le coordonnateur Steve Brousseau au (418) 551-0554 et par courriel au [email protected]