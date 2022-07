Problèmes avec les systèmes téléphoniques de plusieurs installations du CISSS du Bas-Saint-Laurent

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent tient à informer la population que plusieurs de ses installations situées dans les MRC de Kamouraska, de Rivière-du-Loup, du Témiscouata et des Basques éprouvent depuis ce matin des problèmes avec leur système téléphonique.

Il peut être actuellement difficile de rejoindre ces installations puisque les lignes entrantes sont affectées par une panne hors de son contrôle.

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent s’excuse des inconvénients causés par cette panne et demande aux usagers de reporter leurs appels à plus tard ou de contacter le 911 en cas d’urgence. Le fournisseur de services téléphoniques travaille à corriger la problématique le plus rapidement possible.

Un communiqué sera publié dès que la situation sera revenue à la normale.