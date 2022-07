Les ateliers de Plaisir de lire en camp de jour offerts pour une deuxième saison

Pour une seconde saison estivale, les ateliers d’animation littéraire «Plaisir de lire en camp de jour» sont offerts aux enfants qui fréquentent les camps de jour au Bas-Saint-Laurent. Depuis le début de l’été, quinze jeunes animateurs vont à la rencontre des enfants et proposent des activités ludiques avec les livres.

À travers cette initiative de la Démarche COSMOSS Bas-Saint-Laurent, les enfants sont invités à s’intéresser à la lecture et à l’écriture grâce à des activités originales et créatives. Les objectifs sont de développer le plaisir de lire et de favoriser le maintien des acquis scolaires durant l’été chez les enfants, particulièrement ceux du primaire.

Les ateliers à caractère ludique, selon l’esprit même des camps de jour, visent à aider les enfants à préserver des acquis scolaires tout en s’amusant. Plaisir de lire en camp de jour s’inscrit dans le cadre du Plan de relance pour la réussite éducative 2021-2022 du ministère de l’Éducation, qui a permis de conclure un partenariat de deux ans entre les instances régionales de concertation en réussite éducative et le gouvernement du Québec afin d’assurer la poursuite des apprentissages pendant l’été.

À l’été 2021, l’initiative Plaisir de lire en camp de jour a rejoint plus de 3 200 enfants dans les camps de jour au Bas-Saint-Laurent.

À l’instar de l’été dernier, Plaisir de lire en camp de jour est mis en œuvre avec la collaboration du Réseau BIBLIO du Bas-Saint-Laurent pour le choix des livres adaptés aux différents groupes d’âge. Cette année s’ajoute également la collaboration de Technoscience Est-du-Québec qui offre des activités d’éveil à la science et aux mathématiques dans tous les camps de jour du Bas-Saint-Laurent.