Service Interac : panne majeure au Canada 

Des consommateurs d’un peu partout au Canada rapportent différents problèmes de paiements par carte de débit ou crédit, ce vendredi 8 juillet. Le service Interac ne serait d’ailleurs pas disponible en ligne ou à la caisse, en raison d'une panne majeure du côté de Rogers Communication.

«Il y a une panne à l’échelle nationale de Rogers qui comprend tous leurs services de réseau pour entreprises et consommateurs. Cela a un impact sur Débit Interac et Virement Interac. Débit Interac n'est actuellement pas disponible en ligne et aux points de vente», a expliqué Interac sur les réseaux sociaux.

«Les services de Virement Interac ne sont pas disponibles dans la plupart des institutions financières, ce qui a une incidence sur la capacité d'envoyer et de recevoir des paiements. Nous attendons des mises à jour de Rogers sur leur résolution.»

Dans la région, des clients auraient vécu des difficultés dans les stations-services Petro-Canada. Radio-Canada indique également que le service de paiement ne fonctionnerait plus chez différentes chaines de restauration rapide et quincailleries.

Quelques recherches sur le Web illustrent toutefois une problématique beaucoup plus étendue. Une large proportion de commerces serait touchée à travers le pays.

À la Station Houblon, sur la rue Lafontaine de Rivière-du-Loup, les propriétaires ont alerté leur clientèle. «Il semblerait que le réseau national Interac soit en lendemain de veille! Donc jusqu'à ce que le bouillon de poulet fasse son œuvre, prévois payer en argent ou par carte de crédit partout où tu passeras aujourd'hui», ont-ils partagé avec une touche d’humour.

ROGERS

Notons que le géant des télécommunications, Rogers Communications, fait face à une panne importante depuis le début de la journée. La problématique touche les connexions téléphoniques, wi-fi et Internet des abonnés.

Sur Twitter, l’entreprise n’a pas caché qu’elle travaillait à résoudre une problématique. Elle n’a toutefois pas précisé sa nature.

«Nous savons comment il est important pour nos clients de rester connectés. Nous sommes au courant de la panne de nos réseaux et nos équipes sont complètement engagées au rétablissement de tous nos services», peut-on lire sur la page francophone Twitter.

Les clients Fido, qui est une propriété de Rogers, seraient aussi touchés par la situation.

Plus de détails suivront…